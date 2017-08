Agosto e oltre ai musei di Angera

Angera - Museo diffusoi

Le iniziative dei Civici Musei di Angera proseguono per tutto il mese d’agosto.

Al Museo Archeologico trovate sempre qualcuno pronto a raccontarvi la storia antica del territorio (gli orari di apertura sono in calce) e spesso la domenica il Comune organizza visite guidate al Museo Diffuso. E’ possibile potete informarvi anche presso l’Ufficio Turistico e sul sito www.angera.it: la prossima passeggiata benessere nel Museo Diffuso sarà domenica 20 Agosto.

Nel frattempo proseguono alacremente i progetti di ricerca, valorizzazione e promozione culturale promossi dall’Amministrazione comunale e condotti dal Museo Archeologico in collaborazione con la Soprintendenza, con i Musei del territorio e con numerosi professionisti, ricercatori e cittadini, Enti ed Associazioni locali e nazionali, al fine di elevare la qualità dell’offerta culturale, accrescere la conoscenza della storia e delle tradizioni locali e realizzare al meglio anche gli obiettivi di coinvolgimento e inclusione sociale e culturale che vedono i Musei italiani sempre più protagonisti, come da invito del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo e di Regione Lombardia.

Così il museo ha deciso di anticipare alcuni appuntamenti di Settembre in modo tale che chi desidera possa già metterli in agenda.

Dall’1 al 3 settembre si terrà a Gavirate il primo Alzheimer Fest.

Non è un errore: si chiama proprio Alzheimer Fest. Normale restare sorpresi, leggendo due parole che raramente si trovano insieme. Alzheimer Fest, come l’Oktober Fest di Monaco di Baviera: forse con meno birra ma con più abbracci, cibi gustosi, buona musica, artisti, scrittori, malati, sani, familiari, operatori amorevoli, medici senza camici, esperti senza powerpoint. I Panini millenari di Angera saranno presenti domenica 3 settembre e chi vorrà potrà cimentarsi con le mani in pasta e l’olio di gomito: Vedi il programma

Sabato 9 settembre si terrà a Varese il convegno “Presenze celtiche nel territorio di Varese“, organizzato dalla Associazione culturale Terra Insubre. Angera è luogo cardine della storia locale e il Museo Archeologico è rappresentato nella mostra correlata.

Sabato 23 settembre torna il tanto attesto convegno Archeo&Food: il terzo Convegno sul paesaggio agroalimentare e sulla alimentazione antica nel territorio del Verbano, organizzato dal Museo Archeologico e da SlowFood Condotta Provincia di Varese, con il contributo di numerosi Enti e Associazioni.

Quest’anno avrà come titolo “Melissa: il dono eterno delle api operose“. Entomologi e archeologi, veterinari e apicoltori, artisti e biologi spiegheranno l’importanza del lavoro delle Api e perché è fondamentale difenderle e fare in modo che il loro operato continui, appunto, in eterno.

IL PROGRAMMA

la partecipazione al convegno è gratuita ma i posti sono limitati ed è quindi necessario prenotare per tempo inviando la propria richiesta a prenotazioniangera@gmail.com.