Agricoltura, umanesimo e lavoro: torna il Festival Utopia

Il 25 settembre si apre l’edizione 2017 del Festival dell’Utopia organizzato da Universauser a Varese: « Utopia è immaginare il futuro. Viviamo un’epoca in cui sembra che la realtà ci domini senza lasciarci scampo, in cui presenze lontane, a cui non sappiamo dare un nome né un volto, decidono il nostro destino. Utopia è invece darsi gli strumenti di conoscenza e ragionamento per dare al mondo la forma che desideriamo».

La manifestazione si propone come laboratorio di idee e di esperienze, un confronto vero, in cui il pubblico viene sollecitato a pensare oltre al presente, a trasformarsi in utopista.

L’edizione 2017 è organizzata attorno a tre fili conduttori.

Agricoltura e città: modelli di utopia concreta. Dalla questione centrale dell’agricoltura, nutrire a metà del secolo oltre 9 miliardi di persone, su cui ragioneranno Luca Colombo e Marco Bertaglia, si passerà alle reti che integrano consumatori, produttori e distributori per “la buona agricoltura” e a come anche la città si possa dare una “politica del cibo”.

Umanesimo: il secolo dell’arte e della cultura. L’anno scorso sono stati ricordati i 500 anni dalla pubblicazione di “Utopia” di Thomas More. Quest’anno si approfondirà il secolo che lo ha preparato e preceduto, il secolo dell’Umanesimo. Doriana Giudici si soffermerà sugli strumenti che hanno favorito, accompagnato e contribuito alla diffusione dell’Umanesimo: l’invenzione della stampa e le nuove strutture scolastiche. Bruno Belli farà rivivere la nascita del melodramma. Rita Zumin esplorerà come si modifica la concezione utopica in funzione della concezione diversa del tempo. Mario Speroni ripercorrerà l’elaborazione giuridica dell’umanesimo. Enrico Cerri ci restituirà il ruolo centrale del ritratto.

Il futuro dell’impresa e del lavoro. L’impresa civile è la nuova parola d’ordine di un’impresa attenta al suo rapporto con l’etica, con l’ambiente, con le sue responsabilità sociali. Verranno analizzati metodi e strumenti con cui dar corpo alla “responsabilità sociale d’impresa” e sulla figura del vero utopista concreto della nostra recente storia, Adriano Olivetti. L’altro versante dell’economia è il futuro del lavoro: prospettive a medio termine, a partire dalla minaccia che la tecnologia, soprattutto quella digitale, riduca lo spazio del lavoro, modificando nello stesso tempo, ed in profondità, il ruolo che il lavoro occupa nella società e nella vita delle persone.

Programma:

Lunedì 25 settembre 17:30 Salone Estense

Mangeremo: il futuro semplice del cibo

Saluti istituzionali Davide Galimberti, Sindaco di Varese

Rossella Locatelli, Università dell’Insubria.

Conferenza d’apertura. Luca Colombo, segretario generale FIRAB (Fondazione Italiana per la Ricerca in Agricoltura biologica e Biodinamica).

Martedì 3 ottobre 17:30 Spazio ScopriCoop

Agroecologia

Nutrire il pianeta senza distruggerlo è possibile!

Marco Bertaglia.

Giovedì 5 ottobre 17:30 Spazio ScopriCoop

Così nacque il Melodramma

Dalle «Fabulae» Silvestri all’utopica rinascita della

“Tragedia antica”. Bruno Belli.

Sabato 7 ottobre dalle 09:30 Villa Recalcati

Convegno: La buona agricoltura

Produzione, distribuzione, consumo. Produttori, attori della distribuzione, consumatori e cittadini si confrontano su come dar forma ad una buona agricoltura.

Introduce Dino De Simone, assessore all’ambiente del Comune di Varese.

ore 10:00: Tavola rotonda: coltivare valori, gustare saperi, nutrire relazioni. Moderata da Michele Mancino.

Esperienze di acquisto diretto da produttori locali. Con Marta Violetta, Sara Manca, Alessandro

Bruschera, Mattia Crivelli.

Ore 11:15: Tavola rotonda: una buona agricoltura e nuove forme di distribuzione per una rinnovata

consapevolezza. Moderata da Michele Mancino. Con Massimo Crugnola, Renata Lovati e Chiara

Pasquali.

Ore 12:30: buffet a base di prodotti locali.

Ore 14:30: visita all’azienda agricola Ortobiobroggini a Calcinate del Pesce, Via Duca degli Abruzzi 68.

Martedì 10 ottobre 17:30 Spazio ScopriCoop

Dall’invenzione della stampa alla diffusione del libro Doriana Giudici.

Giovedì 12 ottobre 17:30 Spazio ScopriCoop

Le nuove strutture scolastiche

Influenza del pensiero di Erasmo ed effetti della rinforma protestante. Doriana Giudici.

Martedì 17 ottobre 17:30 Spazio ScopriCoop

Politiche locali per il cibo

Esperienze e idee per città sostenibili Andrea Calori, ricercatore di politiche territoriali sostenibili.

Mercoledì 18 ottobre 17:30 Salone Estense

Il rammendo delle periferie Ricucire il tessuto sociale e generazionale. Marco Ermentini, Tutor Gruppo di lavoro G124 del Senatore Renzo Piano.

Moderano Alessandra Coppa e Anna Mainoli.

Interverrà Andrea Civati, assessore alla pianificazione territoriale del Comune di Varese. Iniziativa promossa da SPI-CGIL Varese.

Sabato 21 ottobre 14:30 Municipio di Varese

Varese negli anni ’30: da borgo a capoluogo di provincia.

Visita guidata con partenza dal Municipio.

Coordina Enzo Laforgia. In caso di maltempo la visita sarà spostata a sabato 28 ottobre.

Martedì 24 ottobre 17:30 Spazio ScopriCoop

C40 Cities: Perché le città vinceranno la sfida del cambiamento climatico.

Caterina Sarfatti, Inclusive Climate Action Programme Manager a C40 Cities – Climate Leadership Group. Interverrà Dino De Simone, assessore all’ambiente del Comune di Varese.

Giovedì 26 ottobre 17:30 Spazio ScopriCoop

L’utopia e il tempo Rita Zumin.

Martedì 31 ottobre 17:30 Spazio ScopriCoop

Varese: come cambia una città Carlo Meazza ed Enzo Laforgia.

Giovedì 2 novembre 17:30 Spazio ScopriCoop

Gli umanisti e la critica al diritto comune dal Petrarca all’Alciato. Mario Speroni.

Martedì 7 novembre 17:30

Camera di Commercio – Sala Campiotti

Corporate social responsibility e rendicontazione: Quali obiettivi e quali metodologie?

Cristiana Schena, Università dell’Insubria.

Giovedì 9 novembre 16:30 Spazio ScopriCoop

L’anima e il volto

Il ritratto nell’età dell’umanesimo. Enrico Cerri.

Martedì 14 novembre 17:30 Spazio ScopriCoop

Adriano Olivetti, utopista concreto

Alberto Saibene, autore, regista, scrittore.

Martedì 21 novembre 16:30 Università dell’Insubria,

Dipartimento di economia, via Monte Generoso 71

Nuove tecnologie e la fine del valore del lavoro?

Alfredo Biffi, Università dell’Insubria.

Giovedì 23 novembre 17:30 Spazio ScopriCoop

Il lavoro che cambia: da Ford a Uber Lelio Demichelis, Università dell’Insubria.

Martedì 28 novembre 16:30 Università dell’Insubria, Dipartimento di economia, via Monte Generoso 71

Soggettività e lavoro nella società della prestazione

Federico Chicchi, Università di Bologna.

Lunedì 4 dicembre 17:30 Salone Estense

Il futuro dell’impresa e del lavoro

Introducono il Sindaco di Varese Davide Galimberti ed il Rettore dell’Università dell’Insubria Alberto Coen Porisini.

Tavola rotonda con Riccardo Comerio, amministratore delegato Comerio Ercole S.p.A., Umberto Colombo, segretario generale CGIL Varese, Marco Giovannelli e Fulvio Fagiani.