Al Festival di Venezia ex bomber dell’Fbc protagonista di un film da record

Al Festival di Venezia Giulietti l\'attore, ex bomber dell\'Fbc, protagonista di un film da record

Sarà a Venezia durante la mostra del cinema Daniele Giulietti, l’ex calciatore dell’Fbc Saronno ora attore di cinema e teatro, protagonista del nuovo film di Fabio Bastianelli “h36:” una pellicola da record girata in 36 ore nostop in presa diretta. Per il saronnese quello al lido è un ritorno: c’era stato nel 2010 con “Secondo tempo” film girato interamente in presa diretta allo stadio olimpico di Torino che racconta la realtà degli ultras negli stadi e nel 2011 con Ezio Greggio e il suo “Box office 3D”.

“Non mancherò all’appuntamento a Venezia per la presentazione di questo film – commenta Giulietti – che è stata un’esperienza umana oltre che attoriale”. Effettivamente “h36:” è davvero un film da record: è stato girato in presa diretta, per 36 ore senza stop, e durante le riprese è stato visibile in streaming. “E’ stata davvero una grande sfida per noi attori” spiega Giulietti. Intesa anche la trama: alcuni imprenditori in crisi, ospiti di una trasmissione radiofonica dove è presente anche un esattore delle tasse (il personaggio interpretato da Giulietti) decidono di dar vita ad un’azione dimostrativa mettendo in atto un vero e proprio sequestro. Il registra ha guidato gli attori ma in gran parte il film è improvvisato anche per questo la preparazione è stata molto lunga e complessa. “Il mio personaggio è preso di mira con un accanimento fisico e psicologico veramente estenuante e drammatico – continua l’attore saronnese – per tutta la durata della ripresa ho avuto una sensazione vera (non attoriale) di umiliazione e impotenza”.