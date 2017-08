Al Sasso del Ferro a guardar le stelle

laveno mombello manifesto centrosinistra

Una serata di osservazioni astronomiche organizzata per sabato 2 settembre a Laveno Mombello, al Sasso del Ferro dall’Associazione Laveno E-Venti. Per raggiungere il luogo è necessario prendere la funivia mentre dalle 20 diversi astrofili faranno osservare le bellezze del cosmo con i loro telescopi, gratuitamente. Per chi vuole è possibile cenare al Ristorante del Sasso del Ferro o al bar. In caso di maltempo la manifestazione sarà rimandata al 16 settembre. Per informazioni facebook Laveno E-Venti.