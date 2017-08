Al Villaggio Cagnola arriva anche la mountain bike

villaggio cagnola parco fiori rasa

Settembre porta con sé tante novità all’Adventure Park Villaggio Cagnola alla Rasa di Varese: oltre al parco avventura, al corso di yoga sarà inaugurato anche il corso di mountain bike, durante il quale bambini e ragazzi potranno cimentarsi con questa bellissima disciplina nel meraviglioso scenario naturale del Parco Regionale del Campo dei Fiori.

Le lezioni sono rivolte a bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni che sappiano già andare in bicicletta a livello base e si terranno sabato 16, 23 e 30 settembre all’Adventure Park Villaggio Cagnola.

I giovani partecipanti saranno divisi in due corsi in base alla fascia di età: il corso KID per i bambini dai 6 ai 9 anni, che si terrà dalle 9.00 alle 11.00, e il corso JUNIOR dai 10 ai 13 anni, che si terrà dalle 11.00 alle 13.00. Il numero minimo di partecipanti per attivare il corso è di 6.

La mountain bike è da sempre uno dei giochi più desiderati dai bambini poiché questo tipo di bicicletta permette di affrontare percorsi avventurosi lontano dal traffico delle strade e immergersi nella natura per viverla, rispettarla ed amarla.

Il taglio che viene dato al corso (giocare in sella alla mountain bike combinando l’aspetto ludico con l’apprendimento) ha lo scopo di raggiungere i seguenti obiettivi:

Imparare il rispetto per la natura, l’ambiente e per gli altri

Conoscere vantaggi e pericoli dei sentieri

Conoscere come è fatta e le peculiarità della mountain bike

Conoscere le regole per la sicurezza in bicicletta

Apprendere le nozioni fondamentali per una guida sicura su sfondo sconnesso in pianura, in salita e in discesa

Per vivere il parco in modo nuovo e immergersi completamente nel verde di Villaggio Cagnola, avvicinando i nostri ragazzi a questo fantastico sport, sano e divertente e a stretto contatto con la natura.

DOCENTE: Lorenzo Bassi – Guida e Maestro di mountain bike dell’Accademia Nazionale di Mountainbike

COSTO: tre lezioni da 2 ore cad.: €60,00 + noleggio MTB e casco: 5€/g

ATTREZZATURA NECESSARIA: mountain bike in buono stato, abbigliamento comodo, casco e guanti, zainetto

ASSICURAZIONE: richiesta assicurazione obbligatoria multisport: 3,5€/g

https://www.24hassistance.com/Assicurazione-infortuni-incidenti-sport/Step1.aspx

QUANDO:

Corso KID ( dai 6 ai 9 anni): sabato 16/9 ore 9.00, sabato 23/9 ore 9.00, sabato 30/9 ore 9.00

Corso JUNIOR (dai 10 ai 13 anni): sabato 16/9 ore 11.00, sabato 23/9 ore 11.00, sabato 30/9 ore 11.00

INFO & PRENOTAZIONI:

info@villaggiocagnola.it