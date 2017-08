Al Villaggio Cagnola torna lo yoga

Saluto al sole - yoga

Dopo il grande successo di agosto, Yoga nel parco a Villaggio Cagnola prosegue per tutto settembre. Le lezioni si terranno domenica, 27 agosto e domenica 10, 17 e 24 settembre dalle 10.00 alle 11.30 nel parco di Villaggio Cagnola, gioiello del Parco Regionale Campo dei Fiori incastonato tra le sorgenti dell’Olona e il monte Legnone.

Gli incontri di agosto, organizzati dalla cooperativa Ibex, gestore dell’Adventure Park Villaggio Cagnola, e dalla docente Anna Carla Merra, hanno avuto un grande successo e i riscontri sono stati assai positivi: “Fare yoga in mezzo alla natura, avvolti solo dal suono del vento e il profumo della natura è stata veramente un’esperienza straordinaria” racconta un’allieva del corso. Tanto da mettere subito in tavola un nuovo ciclo di incontri già per fine agosto e per tutto settembre!

Continua quindi il percorso yoga in mezzo alla natura, per prepararsi al meglio all’autunno in un’atmosfera naturale unica, nella quale assaporare il cambiare delle stagioni, dei colori, dei suoni e dei profumi della natura nel passaggio da una stagione all’altra.

Villaggio Cagnola e il suo parco sono il luogo ideale, dove gli appassionati di yoga potranno lasciarsi cullare dalla natura, liberando la mente, ricaricandosi e rigenerandosi.

Per i più avventurosi, durante tutte le giornate, sarà inoltre regolarmente aperto l’Adventure Park Villaggio Cagnola, per un salto tra gli alberi dopo una rilassante seduta di yoga!

Cosa c’è di meglio di una passeggiata nel parco, yoga nella natura e un giro sul parco avventura per ricaricarsi prima dell’autunno?

Il Centro Parco Villaggio Cagnola ha proprio quello che fa per voi: un’occasione per vivere il parco in modo nuovo, eliminare lo stress e condividere la passione per lo yoga e per l’avventura immersi nella natura e sospesi tra terra, acqua e cielo.

Gli incontri sono aperti a tutti: principianti, appassionati, guru dello yoga e bambini. Basta solo un tappetino/coperta, abbigliamento comodo e tanta voglia di rilassarsi e divertirsi insieme in mezzo alla natura!

DOCENTE: Anna Carla Merra, diplomata presso la scuola viniyoga e coordinatrice Lombardia Nord della “Yoga – Associazione Nazionale Insegnanti”

QUANDO: domenica 27 agosto dalle 10:00 alle 11.30 *

domenica 10, 17, 24 settembre dalle 10.00 alle 11.30 *

* Lezione unica per tutti i partecipanti, anche se in possesso di diversi livelli di esperienza.

COSTO: una lezione: bambini 5,00€ – adulti 10,00 – quattro lezioni: bambini 15,00€ – adulti 35,00€

DOVE: Centro Parco Villaggio Cagnola, strada provinciale 62, Rasa di Varese (VA)

CONSIGLI: abbigliamento comodo e tappetino/coperta per la pratica

INFO & PRENOTAZIONI: info@villaggiocagnola.it – annacarla.merra@gmail.com