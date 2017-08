Alfatherm vende la linea dei supporti per nastri adesivi a un gruppo Usa

Venegono Superiore - Alfatherm

Alfatherm spa dopo aver annunciato la chiusura dello stabilimento di Venegono Superiore, fa sapere di aver venduto la linea di supporti per nastri auto-adesivi a Tekni-Plex, Inc., Wayne, PA (USA). La linea di supporti per nastri auto- adesivi sarà integrata nello stabilimento Tekni-Films Gallazzi (Tekni-Plex) di Gallarate.

Commentando l’operazione, Marino Uberti, amministratore delegato di Alfatherm, ha dichiarato che: «La cessione della linea di supporti per nastri adesivi, rientra in una più ampia revisione strategica. Concentreremo la nostra crescita nei settori chiave per Alfatherm come la decorazione delle superfici, capsule ed etichette e film per il settore dell’arte grafica».

Alfatherm spa è un gruppo con un fatturato di quasi 98 milioni di euro ed è leader europeo nella produzione di film e foglie in PVC rigido, semirigido e plastificato. Fondata nel 1963 a Venegono Superiore (Varese), Alfatherm ha due stabilimenti (ne aveva tre) produttivi in provincia di Varese, a Gallarate e Gorla Minore, con una capacità produttiva di 40.000 tonnellate l’anno di film calandrato. Il 60% della produzione è esportato in tutto il mondo. Con oltre 10 anni di esperienza nello sviluppo di innovative decorazioni per interni ed esterni, Alfatherm è leader mondiale nel settore della decorazione delle superfici

I film plastici prodotti da Alfatherm trovano utilizzo in un’ampia gamma di applicazioni, nei settori dell’arredamento, dell’imballaggio alimentare, della cartotecnica, delle etichette termoretraibili (film per “sleeves” e capsule), dell’adesivizzazione, della stampa pubblicitaria e dei nastri adesivi.