“Alfieri e l’ambiguità del PD sul referendum”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del Movimento Nazionale per la Sovranità, sigla della destra sociale, sul referendum per l’autonomia indetto per il prossimo autunno in Lombardia. Il comunicato è firmato dal coordinatore provinciale Giosuè Andreozzi

Referendum per l’Autonomia, Alfieri e l’ambiguità del PD.

28 agosto 2017

In merito alle ultime dichiarazioni di Alessandro Alfieri, crediamo sia doverosa una presa di posizione netta del Partito Democratico sul tema del referendum per “l’Autonomia della Lombardia”.

Mentre membri del suo partito, quali Sindaci e Amministratori locali, abbracciano il tema referendario promuovendone l’azione e l’efficacia. il Segretario Regionale del Partito Democratico si diletta nelle feste dell’Unità a fare proselitismo contro il referendum, arrivando a valutare una sua possibile non partecipazione al voto.

In politica da sempre l’espressione “non voto” è considerata una “non posizione”.

Se davvero il Segretario del primo partito di opposizione in Regione Lombardia non crede al quesito referendario vada a votare e voti NO.

Le mezze misure in politica esistono solo per convenienza o per comodo, quando si vuole dire tutto e nulla.

Chi ad oggi in tema di autonomia non ha fatto nulla, sia a livello regionale che nazionale, è proprio il Partito Democratico.

Oggi, a pochi mesi dalle elezioni regionali, il vero problema del Partito Democratico in Regione Lombardia, è tentare di spiegare al proprio elettorato la situazione di ambiguità di un partito in cui molti dei sui amministratori locali, strozzati dal Patto di Stabilità e dai minori trasferimenti dello Stato, chiedono una maggiore autonomia in tema di fiscalità, e non solo, mentre a livello nazionale ne caldeggia l’inutilità.

In quest’ottica le dichiarazioni di Alfieri suonano di un’impresa disperata, di un vano tentativo di chi cerca di salvare la “capra” del partito e i cavoli dei Sindaci.