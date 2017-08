Alla Festa dell’Unità arriva Emanuele Fiano

Il Deputato Emanuele Fiano sarà ospite domenica prossima, 27 agosto, per la serata finale della Festa dell’Unità alla Schiranna di Varese.

Il tradizionale happening estivo varesino del Partito Democratico, vedrà il Deputato insieme al Segretario regionale Alessandro Alfieri affrontare i diversi temi da sviluppare e le proposte da lanciare in vista delle prossime elezioni regionali e politiche. Quello in programma alle ore 21 sarà dunque una sorta di trampolino di lancio, un modo per avvicinarsi alla lunga campagna elettorale che accompagnerà i prossimi mesi della vita politica italiana.

Al termine dell’incontro sarà poi la volta del brindisi di arrivederci all’anno prossimo. Il tutto, non prima dell’estrazione dei biglietti vincenti della tradizionale lotteria: diversi i premi in palio, fra i quali un iPhone, uno smart TV Panasonic e un forno a microonde Caso.