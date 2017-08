Alla scoperta della periferia di Amsterdam

Racconto di un'estate sulla due ruote

Continua il viaggio di Davide, Anna, Federico e Tommaso, quattro ragazzi di Varese tra i 17 e i 20 anni, che hanno deciso di girare l’Olanda in bicicletta

Una volta terminato il giro turistico della capitale, i 4 ragazzi hanno lasciato il campeggio Zeeburg e si sono posti come obiettivo quello di raggiungere per pranzo la città di Leiden, passando per l’Amsterdamse Bos, il bosco paesaggistico situato tra i comuni di Amsterdam e quello di Amstelveen. Dopo essere giunti a Leida (nome italiano) e aver mangiato su uno dei suoi numerosi canali, presenti, come visto, in tutte le città olandesi, si sono concessi una breve passeggiata verso il ‘Burcht’, una fortezza difensiva alta venti metri che sorge nel centro della città. Probabilmente l’erezione della collina ebbe inizio già nel nono secolo, con l’impiego di zolle e argilla. La fortezza presenta molte feritoie dalle quali, oggi, si gode di una vista mozzafiato, soprattutto se si dirige lo sguardo verso la chiesa più antica di Leida: la Pieterskerk. Scendendo dalla collina, hanno cercato di contattare dei campeggi nei pressi de l’Aia per la notte, ma quelli selezionati o erano pieni oppure richiedevano uno standard più familiare. Alla fine, hanno provato lo stesso a raggiungere il campeggio per famiglie Duinhorst, dove, con un’ottima dote recitativa e un pizzico di captatio benevolentiae, sono riusciti ad ottenere una piazzola per le loro tende. Per cena, si sono recati nel centro della città degli affari, Den Haag, meglio conosciuta come l’Aia, dove questa mattina avranno l’occasione di contemplare uno dei quadri più famosi di Vermeer, “La ragazza con l’orecchino di perla”.

