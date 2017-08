Alla scoperta dell’Olanda tra laghetti e pale eoliche

pale eoliche green

Continua il viaggio di Davide, Anna, Federico e Tommaso, quattro ragazzi di Varese tra i 17 e i 20 anni, che hanno deciso di girare l’Olanda in bicicletta

È arrivata l’ora di fare una sosta per i 4 ragazzi di Varese, un po’ di sano di turismo…e la città di Groningen si presta perfettamente a questo. Subito dopo colazione, sono saliti sulle biciclette, questa volta senza zaini e borse, e hanno raggiunto il giardino di Prinsentuin, caratterizzato da forme geometriche incredibili e una varietà infinita di piante e fiori. Una volta raggiunto il centro, hanno deciso di salire in cima alla torre campanaria più alta della città (ben 97 metri), la Martinitoren, dalla quale si può godere di una fantastica vista.

Prima di pranzo, invece, hanno fatto un giro per il parco Noorderplantsoen, all’interno del quale si possono ammirare tanti laghetti accompagnati dai salici piangenti sulle loro sponde. Nel pomeriggio, si sono dedicati alle fotografie nel porto turistico di Reitdiephaven, conosciuto per le abitazioni colorate che si affacciano sull’acqua. In serata, infine, hanno programmato il viaggio di oggi, che li vede destinati a Den Oever.