Alla scoperta di Hebden Bridge

Questa settimana andiamo a Hebden Bridge, nella contea del West Yorkshire, in Inghilterra. Ad accompagnarci in questa avventura è Sergio Raos, varesino che da tre anni ha scelto di vivere lì e che per una settimana gestirà il nostro account Instagram.

Chi è Sergio Raos

Buonasera a tutti! Mi chiamo Sergio, ho 23 anni e vivo nella ridente cittadina di Hebden Bridge nello Yorkshire nel nord-ovest dell’Inghilterra. Mi sono trasferito in Inghilterra tre anni fa per andare a studiare film making a Manchester. Ora lavoro al Marco’s Cafè, bar italiano fondato da un amico di famiglia 6 anni fa, e nei giorni liberi sto facendo un apprendistato per approfondire quello per cui ho studiato. In questi sette giorni vi racconterò di com’è la vita in una piccola città del nord dell’Inghilterra, spero riuscirò a conquistare il vostro interesse e se volete vedere di più della mia vita quotidiana potete seguirmi sul mio profilo @sraos :)

#CONVARESENEWS

Questo progetto è iniziato nel gennaio del 2016 e si chiama #conVareseNews. Abbiamo deciso di affidare il nostro account ad una persona diversa, ogni settimana. La prima ad aver partecipato al nostro progetto è stata Anna Prandoni, direttrice dell’Accademia Gualtiero Marchesi. Poi abbiamo continuato con l’Università Insubria, l’Università Liuc ma anche con Villa Panza, Villa Della Porta Bozzolo e il Monastero di Torba. Abbiamo fatto un “giro” in Valcuvia con Federico e uno ad Edimburgo con Marina. Vittoria ci ha portato a Siena, Marta a Milano, Rossana in Canada. Ma questi sono alcuni dei nostri protagonisti: in questi mesi sono tante le persone o le realtà che ci hanno raccontato il loro mondo tramite la fotografia. Ogni settimana è un’avventura diversa.

