Allagamenti e danni, notte di lavoro per i vigili del fuoco

Una nottata impegnativa quella appena trascorsa per il vigili del fuoco del comando di Varese che hanno dovuto affrontare la forte – e attesa – ondata di maltempo che si è abbattuta su tutta la provincia di Varese.

In tutto una ventina gli interventi evasi tra la tarda serata di ieri e la notte. Il maltempo, a ondate, si è fatto sentire fin dopo la mezzanotte, con grandine e forte vento che hanno provocato danni, non gravi, in tutta la provincia.

LE USCITE – Verso le 21 di ieri, martedì una squadra è dovuta intervenire a Busto Arsizio in via Alessandro Manzoni per delle tegole volate via a causa delle raffiche forti di vento; l’intervento è durato un’ora e mezza.

Sempre nel sud della provincia, a Gallarate, alla stessa ora i pompieri hanno verificato la stabilità di una gru pericolante: uscita alle 20.30, al lavoro per circa 45 minuti.

Ad Arcisate si segnala un intervento per la verifica di stabilità di un immobile.

Per il resto molti interventi per sgomberare le strade dalle piante cadute, rimozioni e tagli di rami rovinati a terra per il vento forte, e qualche allagamento.

IL DISPERSO – Nella serata di ieri, mentre imperversava la bufera, si è verificato anche un allarme per ricerca persona in zona impervia nell’area del Campo dei Fiori. Soccorso Alpino, Vigili del fuoco e forze dell’ordine si erano messe alla ricerca di una persona persa al Campo di Fiori attorno alle 21. Alla fine le squadre sono rientrate e la persona ha fatto rientro autonomamente.

CODICE GIALLO – Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi della Protezione Civile di Regione Lombardia – sulla base delle previsioni meteorologiche emesse da ARPA e delle valutazioni condotte sulla base della modellistica previsionale di riferimento, sui sistemi di monitoraggio e integrati con le segnalazioni dal territorio – prevede un codice giallo di ordinaria criticità per gli scenari di rischio temporali forti e rischio idrogeologico su diverse zone omogenee tra cui la IM-04, vale a dire la zona “Laghi e Prealpi varesine” tuttora in corso.