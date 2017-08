All’ospedale di Bergamo sono nate due gemelline siamesi

Foto varie

All’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo sono venute al mondo due gemelline siamesi. Come anticipato dal quotidiano Eco di Bergamo “la mamma è una giovane donna italiana e sta bene. Le due piccole, dopo aver visto la luce grazie a un delicato e complesso parto cesareo, eseguito dai medici della Ginecologia e Ostetricia, sono state immediatamente accolte nel reparto di Patologia neonatale, già attrezzato per accogliere mamma e figlie”.

Le due bimbe sono nate con una parte di addome e il fegato in comune. Un parto gemellare come questo si verifica in un caso ogni 200mila.