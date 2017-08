Alterato e armato di coltello, denunciato

Coltello apertura

Armato di coltello in via Gemona a Busto Arsizio. Un uomo è stato denunciato dai carabinieri di Busto per resistenza a pubblio ufficiale, porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere, minaccia aggravata.

Si tratta di un nordafricano, 35enne, residente in città ma fatto senza fissa dimora disoccupato, pregiudicato, regolare sul territorio nazionale.

L’uomo, armato di coltello da cucina di circa 25 centimetri è stato visto da alcuni cittadini mentre si aggirava per la via in stato di alterazione. Raggiunto dai carabinieri, l’uomo si è rifiutato di consegnare ai militari l’arma, autolesionandosi il petto con ferite superficiali e, successivamente, dopo breve mediazione e vistosi accerchiato da 6 carabinieri, ha consegnato il coltello, rendendo tuttavia necessaria la sua immobilizzazione forzata e l’intervento del personale medico a causa dell’inarrestabile stato di agitazione dell’uomo, probabilmente dovuto ad assunzione di sostanze stupefacenti.

Il coltello è stato sequestrato.