Altri due appuntamenti col cinema sotto le stelle

Foto varie

Ultimi due appuntamenti della Rassegna “Cinema sotto le Stelle” a Gavirate.

Questa settimana sono in programma due proiezioni, per mercoledì e venerdì prossimi

Mercoledì 9 agosto alle 21.30 presso il Cortile della Biblioteca in Via De Ambrosis, 11

SULLY

Regia: Clint Eastwood

Con: Tom Hanks, Jerry Ferrara, aaron Eckhart, Laura Linney

Ingresso unico: € 6.00

Venerdì 11 agosto alle 21.30 sempre presso il Cortile della Biblioteca

in Via De Ambrosis, 11

LA PAZZA GIOIA

Regia: Paolo Virzì

Con: Valeria Bruni Tedeschi, Anna Galiena, Micaela Ramazzotti, Valentina Camelutti, Elena Lietti, Tommaso Ragno, Bob Messini, Francesca Della Ragione, Roberto Rondelli

Ingresso unico: € 6.00

In caso di maltempo le proiezioni si terranno presso il Cinema Garden in Via IV Novembre.

Info: 3483416538