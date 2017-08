Ambrosia, la Lega Nord sollecita il Comune

Vedano Olona - Ambrosia

La Lega Nord di Vedano Olona sollecita il Comune ad intervenire per rispettare e far rispettare l’ordinanza sullo sfalcio dell’ambrosia.

«Il mese di agosto ci offre un altro esempio limpido della differenza che passa tra amministrare a parole e atti formali (la specialità del Sindaco Citterio & C) e gestire concretamente un Comune – scrive in un comunicato diffuso questa mattina la segreteria della Lega – L’ordinanza sindacale n. 55 del 03.08.2017 è l’ultima perla di questa esperienza amministrativa che fortunatamente andrà a concludersi tra un anno e mezzo».

Il tema è la tutela dei cittadini dalle allergie dipendenti dall’esposizione ai pollini di ambrosia: «Una cosa seria quindi, soprattutto per chi è malato di asma e chi soffre particolarmente di allergie da pollini – prosegue la nota del Carroccio – Intanto scopriamo che il Sindaco il 3 agosto ordina di praticare il primo sfalcio dell’infestante nell’ultima settimana di luglio; diciamo che o è decisamente in ritardo per il 2017 o molto in anticipo per il 2018. O che manca di senso del ridicolo. Detto questo, visto che si prevedono anche sanzioni pecuniarie, ci si aspetta che, fatta l’ordinanza la si faccia anche rispettare. E qui scatta la differenza tra amministrare a parole e amministrare davvero. Alleghiamo alcune fotografie della via Baracca (ponte sul torrente Quadronna) scattate a poche centinaia di metri dal luogo dove il Sindaco dovrebbe esercitare le proprie funzioni. In bella vista rigogliose piante di

ambrosia (quelle con i fiori gialli). Chi verrà sanzionato? La Provincia come proprietaria della strada ai cui

margini andrebbe praticato lo sfalcio? La società del gas? O il Sindaco si automulterà se dovesse scoprire

che l’area (dove giace anche un bel sacco di rifiuti ormai da giorni) è comunale? Oppure manca la capacità di riconoscere le piante oggetto dell’ordinanza? Abbiamo già individuato altri “focolai”; prima di segnalarli però vogliamo vedere se il Sindaco è in grado di scoprirli da solo».