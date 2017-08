Amori virtuali e avventura, i film nelle sale

cinema film pellicole locandine

Christopher Nolan dirige Dunkirk, al cinema da giovedì 31 agosto. Il film racconta l’immane evacuazione di soldati francesi, belgi e britannici verso la Gran Bretagna avvenuta nella Seconda Guerra Mondiale. Bloccati a Dunquerqe ed incalzati dalle truppe tedesche che rallentarono l’intera operazione con un bombardamento, migliaia di uomini vennero tratti in salvo da un gruppo di soccorritori improvvisati, fra cui figurarono molti abitanti del posto desiderosi di aiutare le truppe che contribuivano alla liberazione dai nazisti.

Un profilo per due è una simpatica commedia in uscita nelle sale italiane il 31 agosto.

Caduto in depressione in seguito alla scomparsa della moglie, Pierre, ottantenne, viene convinto dalla figlia e da un giovane amico, Alex, ad imparare a usare il computer per impiegare il tempo e fare nuove amicizie. Pierre impara in fretta e online conosce Flora63, una donna attratta dal suo fascino. Al momento dell’incontro dal vivo però il protagonista cercherà di convincere il povero Alex a sostituirsi a lui…

Open water 3 – cage dive arriverà al cinema il 30 agosto. Tre ragazzi californiani, esperti di immersioni con gli squali, volano in Australia per il provino di un reality show estremo, Shark cage dive. Qualcosa purtroppo va storto e i 3 si troveranno in mezzo all’oceano senza la loro imbarcazione e in balia dei feroci predatori marini…