È tornata l’acqua nell’Arno. E le anatre stanno bene

Con la pioggia torna l’acqua anche nel torrente Arno e subito le sponde del “fiume” di Gallarate tornano ad animarsi della presenza di anatre e gallinelle d’acqua, che insieme a rane, rospi, roditori e altro sono fauna naturale della zona.

L’Arno – spesso chiamato impropriamente Arnetta (che era il nome della diramazione nel centro di Gallarate) – ha quasi l’aspetto di un fiume ma tecnicamente è un torrente, perchè la portata è molto variabile sulla base delle precipitazioni, anche se le piene oggi sono meno preoccupanti di un tempo grazie alle vasche di laminazione. E a ricordare che sia un torrente è proprio la secca totale d’inizio agosto, uno spettacolo (in negativo) che non si vedeva da qualche anno.

Dove vanno la anatre dell’Arno quando il torrente è in secca d’estate? Rimangono a Gallarate. Al 3 agosto, per mettere una pezza alla siccità, è intervenuta una squadra della Protezione Civile di Gallarate, che ha posizionato alcuni contenitori per acqua, destinati ad “abbeveratoio” degli animali (che non di rado si allontanano anche dal letto del torrente) e posizionati in modo da essere riforniti agevolmente dall’alto.

Un intervento più che gradito da anatre e gallinelle, come si vede dal video della ProCiv: