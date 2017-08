Ancora code a Gaggiolo

Foto varie

Gentile redazione,

vi scrivo perché è ormai consolidato il fatto che ogni giorno post festivo la strada che giunge a Gaggiolo è bloccata per via dei camion che si incodano per la dogana.. ora ormai sono prevedibilissimi questi giorni, possibile che il comune non riesca a far mettere in coda i camion a ciglio strada e con 2 vigili far passare le auto??

Alessandro