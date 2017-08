Angelo Aloi è il nuovo comandante della Guardia di Finanza di Gaggiolo

guardia di finanza

Cambio al vertice della Compagnia della Guardia di Finanza di Gaggiolo.

Dopo quattro anni, il Capitano Emanuele Cardia lascia il testimone al collega Angelo Aloi. Il nuovo comandante, originario di Reggio Calabria , proviene dal Nucleo di Polizia Tributaria di Vicenza, ove ha ricoperto l’incarico di Comandante della Sezione Tutela Entrate, articolazione deputata all’attività di verifica nel settore delle frodi I.V.A. .

Il Capitano Cardia, che potrà vantare importanti risultati di servizio nella lotta al contrasto all’evasione, all’elusione e alle frodi fiscali, agli illeciti in materia di spesa pubblica, ed al contrasto alla criminalità economica e finanziaria, andrà ora a ricoprire il prestigioso incarico di Comandante Compagnia Allievi presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti dell’Aquila

Prima della sua partenza il Capitano Emanuele Cardia ha voluto ringraziare Autorità civili e militari per la costante e proficua collaborazione, oltre ai militari in servizio presso la Compagnia di Gaggiolo per il quotidiano impegno e la professionalità dimostrata.

Il successore ha già annunciato che vuole collocarsi sulla scia di quanto fatto dal suo predecessore, focalizzando l’attenzione del Reparto nella

lotta ad ogni fenomeno evasivo ed elusivo, alle frodi fiscali, alla criminalità economica e finanziaria, ai traffici illeciti e alle violazioni nel settore della spesa pubblica.