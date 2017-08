Animali protetti impagliati e mai dichiarati: denunciato un varesino

Foto varie

I Carabinieri del gruppo Forestale di Carpignano Sesia hanno sequestrato nei giorni scorsi diversi animali impagliati, pelli ed un carapace di tartaruga in un’azienda faunistico-venatoria di Barengo, in provincia di Novara.

Il titolare dell’azienda, un uomo residente in provincia di Varese, non è stato in grado di mostrare ai militari i certificati che attestassero la legittima acquisizione degli animali, tra i quali alcuni appartenenti a specie protette, ed è stato così denunciato per violazione della normativa Cites (Convention on international trade of endangered species).

Animali impagliati ed altri reperti – tra cui pelli di lontra, il carapace di una tartaruga di mare, e una pelle di leopardo – sono stati posti sotto sequestro. Sequestrata anche una trappola a tagliola rinvenuta nell’azienda faunistica.

Per l’uomo è scattata un’ulteriore denuncia per la violazione della legge nazionale sulla caccia.