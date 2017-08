Anziani e autorità insieme per festeggiare ferragosto

Ferragosto a pranzo con il gruppo anziani di Saronno per le autorità cittadine. Quasi un centinaio i rappresentanti del sodalizio saronnese, “capitanati” da Fausto Gianetti: che hanno partecipato al tradizionale appuntamento a cui erano presenti anche il sindaco Alessandro Fagioli, il vice Pierangela Vanzulli, il prevosto don Armando Cattaneo, il suo predecessore Angelo Centemeri e il vicario di Cassina Ferrara, don Luigi Carnelli.

Atmosfera gioiosa per l’appuntamento estivo più sentito, per quella che è stata una vera e propria festa. “L’intesa recentemente ritrovata con il Comune di Saronno dà certamente una spinta in più a questo gruppo che ha tante qualità – ha detto il sindaco Alessandro Fagioli – abbiamo fatto di tutto nei mesi scorsi per agevolare la loro attività e la grande partecipazione a questo pranzo è la testimonianza che il gruppo saronnese è una grande e importante risorsa”.