Anziani, fino al 6 settembre ogni giorno si balla in piazza del Cannone

Foto varie

Balli, intrattenimento, giochi e compagnia, ogni giorno dalle 15 alle 23, in piazza del Cannone per tutti gli anziani e non solo che passeranno le prossime settimane a Milano.

Gli assessori allo Sport e Tempo libero, Roberto Guaineri e alle Politiche sociali, Pierfrancesco Majorino hanno inaugurato le attività dell’estate milanese dando il via alle danze sulla storica e amatissima pista (450 metri quadrati, con tensostruttura e palco per i musicisti) allestita all’interno del Parco Sempione. Le attività quest’anno andranno avanti sino al 6 settembre.

“Siamo felici del vostro entusiasmo – hanno detto i due assessori rivolgendosi agli anziani già numerosi dal primo pomeriggio – e ci auguriamo di aver risposto a tutte le vostre richieste. Abbiamo iniziato oggi, ultimo giorno di luglio e quest’anno proseguiremo fino alla prima settimana di settembre”.

Accanto alla pista come ogni anno sarà punto di riferimento per il ristoro la “Locanda alla Mano”. Proprio alla locanda saranno realizzate alcune iniziative di intrattenimento: concerti di musica classica e rock e letture ad alta voce.

Sul fronte dell’assistenza agli anziani più fragili e alle persone con disabilità continua l’attività degli operatori e dei volontari per tutto il mese di agosto.

La scorsa settimana è partita la fase due del Piano messo a punto dall’assessorato alle Politiche sociali, con l’entrata in funzione di un’unica centrale operativa in via San Marco. I servizi sono stati allertati per fronteggiare la nuova ondata di calore che coinvolgerà anche Milano nei prossimi giorni. Finora sono state fornite oltre 3.650 prestazioni.

Il numero verde gratuito 800.777.888 è attivo tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 19. A questo numero si possono chiedere interventi di assistenza domiciliare tra cui pasti a domicilio, accompagnamento per visite mediche, spesa e altre piccole commissioni, aiuto domestico, igiene personale e della casa. Molti anziani chiedono anche di poter vedere qualcuno per non rimenare soli.

I servizi di assistenza domiciliare sono rivolti a tutti gli anziani che non sono già seguiti dal Comune ma che durante l’estate, complice il diradarsi della rete di vicinato e familiare, potrebbero trovarsi in difficoltà perché non del tutto autosufficienti.

“Chiamate il numero verde 800.777.888 per chiedere un intervento – ricorda l’assessore Majorino – o per segnalare una persona anziana che conoscete e che potrebbe trovarsi in difficoltà. Gli operatori saranno al lavoro tutto il mese di agosto garantendo assistenza domiciliare e aiuto a chi è rimasto a casa o vive da solo”.