Anziani in città, tutti i servizi del Comune

Sarà stato il caldo intenso di questo inizio di agosto o la curiosità di vedere da vicino i famosi “Bagni Misteriosi” (la storica Caimi di Porta Romana), ma gli anziani di Milano, nella loro estate in città, hanno decisamente scelto le piscine come primo tra tutti gli svaghi: 1.243 gli ingressi gratuiti già distribuiti in pochi giorni dall’Assessorato alle Politiche sociali (dei 2.500 disponibili) tramite il numero verde 800.777.888.

Il centralino è attivo da inizio giugno per richiedere assistenza domiciliare per agli anziani fragili che vivono soli e per persone con disabilità. Fino ad oggi sono state effettuate quasi 10.000 prestazioni, con la consegna di più di 4.600 pasti a domicilio. Ma da inizio agosto il numero è attivo anche per la richiesta di partecipare alle iniziative ludico – ricreative gratuite dell’estate a Milano. Oltre alle piscine il programma offre gite in città per conoscere monumenti e luoghi storici, come la chiesa di San Maurizio e la casa museo di Giuseppe Verdi, o tour guidati alla scoperta delle vie d’acqua, con la navigazione sui Navigli e la Darsena. Molto richiesti anche gli ingressi per il cinema e per assistere ai concerti dell’orchestra Verdi e alla serata di musica a Ferragosto al Teatro Dal Verme. L’estate ‘giovane’ degli anziani milanesi è anche convivio e quindi il successo per merende, uscite per una pizza e pranzi di Ferragosto. Per partecipare è sufficiente chiamare il numero verde e scegliere tra le attività ancora disponibili. Per il ritiro dei coupon e dei buoni è necessario fissare un appuntamento e recarsi al Cam Garibaldi in corso Garibaldi 27.

“L’estate degli anziani a Milano – spiega l’assessore alle Politiche sociali, Pierfrancesco Majorino – è un mix di assistenza e divertimento. Cerchiamo di offrire sia la vicinanza e il sostegno a chi è solo e fragile e a chi vive l’estate come un momento di vacanza anche stando in città. Passata l’ondata di calore che ci ha molto preoccupato per la durata e l’intensità e che ha ci ha posto di fronte a centinaia di domande di intervento, manteniamo l’attenzione sugli anziani che abbiamo preso in carico, ma al tempo stesso accogliamo con entusiasmo le richieste di tanti milanesi rimasti a casa di partecipare alle nostre iniziative ludico ricreative. Ben sapendo che chi non ha la possibilità di muoversi sarà coinvolto in tante piccole attività nei cortili e negli spazi di socialità. Nel mese di giugno e luglio sono state quasi 200 e una novantina si svolgeranno questo mese”.

Per l’estate a Milano punto fermo per gli anziani restano i centri socio ricreativi che restano aperti anche ad agosto e la pista di ballo di piazza del Cannone dove si danza ogni giorno, o con musica diffusa o con l’orchestra, dalle 15 alle 23. Accanto al tendone è stato allestito uno spazio con sedie e tavolini dove chiacchierare, dedicarsi alle carte e ai giochi da tavolo. A supporto di questa area realizzata, secondo i desideri degli storici frequentatori, nel cuore del parco Sempione, il punto ristoro della Locanda alla Mano, dove sono al lavoro, nella realizzazione di panini e nel servizio al banco, giovani persone con disabilità. Da alcuni anni ormai questa presenza ha arricchito l’estate in Piazza del Cannone e da quest’anno, proprio la Locanda ha organizzato anche dei momenti di intrattenimento: concerti di musica classica e rock e letture ad alta voce. Il programma di attività estive è realizzato dagli assessorati alle Politiche sociali e Sport e Tempo libero. Molte delle iniziative, tutte gratuite, sono rese possibili grazie ai privati che hanno offerto al Comune ingrassi gratuiti, come nel caso delle piscine o coupon per i ristornati, le sale cinema e i teatri.

Il numero verde 800.777.888 è attivo tutti i giorni dalle 8 alle 19 anche il sabato e la domenica e il giorno di Ferragosto. È possibile richiedere

Il numero verde per chiedere interventi di assistenza domiciliare 800.777.888 è attivo tutti i giorni dalle 8 alle 19. Al numero verde si possono chiedere interventi di assistenza domiciliare tra cui pasti a domicilio, accompagnamento per visite mediche, spesa e altre piccole commissioni, aiuto domestico, igiene personale e della casa.

I servizi di assistenza domiciliare sono rivolti a tutti gli anziani che non sono già seguiti dal Comune ma che durante l’estate, complice il diradarsi della rete di vicinato e familiare, potrebbero trovarsi in difficoltà perché non del tutto autosufficienti.