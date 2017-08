Apre una nuova farmacia a Marnate

Foto varie

L’Ordine dei farmacisti della provincia di Varese segnala l’apertura di una nuova farmacia a Marnate

Ragione sociale: Farmacia S. MARIA dr.ssa E. Tagliavini & dr.ssa E. Appolonia s.n.c.

Socio direttore: dr.ssa Appolonia Elisabetta

Indirizzo: Via Aligi Sassu n. 42

Località: 21050 MARNATE

Telefono: 0331 600755

Orario di apertura: da lunedì a sabato 8.30 – 12.30 / 15.00 – 19.30

Riposo: non fa riposo

Cambia anche la ragione sociale della Farmacia Dott. G. Grechi (ex ragione sociale) di Malnate,che dall’1 agosto 2017 ha variato:

– ragione sociale in Farmacia Grechi del Dott. Luca Cortelezzi & C. snc

– socio direttore Dott. CORTELEZZI LUCA

– denominazione cartelli e calendari MALNATE – Gurone (invariato)

– orario di apertura: 8.30 – 12.30 / 15.30 – 19.30 (invariato)

– riposo: sabato pomeriggio (invariato)

– ferie: i giorni 14.08.2017, 09.12.2017 e 30.04.2018 (invariato)