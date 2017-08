Aprea:” Ripensiamo l’istruzione professionale”

valentina aprea

«L’inizio del nuovo anno scolastico e formativo è anche l’occasione per riflettere sul calo delle iscrizioni nell’Istruzione Professionale a fronte del persistente successo della nostra Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) regionale. Con lo stesso Ministero dell’istruzione, siamo riusciti a condividere un percorso di revisione dei percorsi quinquennali di istruzione professionale rispettoso delle competenze costituzionali delle Regioni, maggiormente orientato ai bisogni formativi degli studenti con la possibilità di passerelle con i percorsi professionalizzanti delle Regioni. E’ necessario lavorare subito ai provvedimenti attuativi di quel decreto legislativo per partire con le classi prime dei nuovi percorsi nell’anno 2018/2019, come previsto dalla norma”. Lo dice oggi l’assessore regionale all’Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro Valentina Aprea.

«Riteniamo positiva la possibilità dischiusa dalla sperimentazione dei licei brevi di ridurre la durata della scuola secondaria superiore con l’uscita al quarto anno e chiederemo che sia ampliata ad altre classi per soddisfare la richiesta degli istituti che sono già pronti a fornire ai propri studenti questa possibilità» ha concluso l’assessore.