Arbizzo in festa per la Madonna delle Grazie

Cadegliano Viconago - Arbizzo

Torna a Cadegliano Viconago in questo weekend la tradizionale festa della Madonna delle Grazie di Arbizzo, una delle feste più sentite e partecipate della Valmarchirolo.

Tre giorni all’insegna della buona cucina, con gustose grigliate e serate danzanti, ma anche l’incanto dei canestri e la processione per le vie del paese.

La festa si apre venerdì 25 agosto, alle 19, con lo stand gastronomico e un dopocena a base di balli caraibici.

Sabato 26, sempre dalle 19, cena con piatti della cucina nostrana e uno spettacolo con i ballerini di “Progetto danza”.

Domenica 27 agosto la giornata si apre con la messa solenne alle 10, seguita dal tradizionale incanto dei canestri.

Cucine aperte dalle 12.30 e, in serata, alle 19. Alle 20.30 è in programma la solenne processione per le vie del paese con la banda di Marchirolo, poi una serata danzante.

La festa si chiude alle 22 con uno spettacolo pirotecnico.