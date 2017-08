Arie d’opera antiche e moderne al Salotto di Villa Bossi

villa bossi bodio strumenti musicali

Lunedì 28 Agosto, alle ore 21, il Salotto Musicale di Villa Bossi ospiterà un programma di grande fascino: Noémie Schellens, importante soprano belga, e il giovane talentuoso chitarrista Maarten Vandenbemden, proporranno un programma di arie d’opera commuovente e originale, che abbraccia molti secoli di storia del canto e della musica.

Dalle arie antiche di Monteverdi e Purcell al primo Ottocento di Paganini e Sor, per poi attraversare un secolo e un oceano verso Piazzolla e Villa Lobos, ritornare in Spagna con le canciones antiguas di Garcia Lorca e terminare con Bellini e Dvořák: un programma seducente e frizzante, virtuosistico e misterioso, classico ed esotico.

Il Salotto Musicale è parte del progetto NEUMA, i cui partner sono alcuni tra i maggiori conservatori europei. L’obiettivo è creare una grande rete di stagioni concertistiche in cui lanciare le carriere dei giovani musicisti più promettenti del continente.

I signori giornalisti che volessero maggiori informazioni posso contattare il 348 0960666.

Informazioni

Partecipazione: offerta a partire da 10 €

La prenotazione è consigliata

Informazioni e prenotazioni: Ermanno, 320 8635186 – salotto@villabossi.it

Villa Bossi: via Bossi,33 – Bodio L. (Varese)

Il programma completo

Claudio Monteverdi: Si dolce è’l tormento

Henry Purcell: Music for a while (da Oedipus)

“When I am laid in earth” (dall’opera Dido and Aeneas)

Niccoló Paganini: Romanza della Grande Sonata in La maggiore per chitarra

Fernando Sor: Ti ricordi che giurasti

Astor Piazzolla: Oblivion

Heitor Villa-Lobos: Gavota-chôro

Bachianas Brasilieras no. 5

Federico Garcia Lorca: Seis canciones españolas antiguas

Anda, jaleo! Las morillas de Jaén

III. La tarara

Nana de Sevilla El café de Chinitas Los reyes de la baraja

Vincenzo Bellini: “Eccomi, in lieta vesta…” – “Oh, quante volte!”

(Recitativo e Aria dall’opera I Capuletti e i Montecchi)

Antonín Dvořák: “Měsíčku na nebi hlubokém” (dall’opera Rusalka)