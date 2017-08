Arpe da tutto il mondo in concerto alla Chiesa di Santo Stefano

Tempo libero generica

Un prestigioso concerto di arpe nella chiesa di Santo Stefano a Velate, venerdì 11 agosto alle ore 21, concluderà l’esperienza di studio per una classe di studentesse provenienti nell’antico borgo da varie nazioni.

Sotto la guida di Fabiana Trani, prima arpa nell’Orchestra Sinfonica di Dusseldorf e docente alla Robert Schumann Hochschule, per una settimana giovani arpiste tedesche, italiane, austriache (tra loro anche una cinese che studia in Francia) sono state impegnate in un corso residenziale di alta specializzazione presso la cinquecentesca villa Clerici.

“E’ un masterclass, un corso molto intenso che offre possibilità di approfondimento di solito non possibili nei corsi universitari o di conservatorio. Le ragazza lavorano anche dieci ore al giorno sotto la guida della prof. Trani, in maniera individuale e confrontandosi una con l’altra.” Dice Nora Baldini Clerici, padrona di casa e arpista all’Opera di Essen da 28 anni. “Le opportunità offerte dalla frequenza ad un masterclass sono preziose: si stringono rapporti di amicizia che possono sfociare in future collaborazioni, come è accaduto per me con Fabiana Trani, conosciuta anni fa in Friuli e ritrovata come professionista in Germania, e ci si prepara in modo adeguato alla competizione professionale, sempre più dura”.

“In Germania le possibilità di lavorare in una orchestra sono buone, ed è considerato un lavoro prestigioso.” dice Fabiana Trani, “per questo nel corso alleniamo le studentesse ad eseguire pezzi principalmente orchestrali, in preparazione ai più importanti concorsi professionali. Simuliamo le audizioni e lavoriamo sulla componente psicologica perchè l’allieva possa rendere al massimo nei pochi minuti in cui si troverà all’improvviso davanti ad una giuria. E molto importante è il momento di condivisione delle esperienze tra compagne, facilitato dal vivere 24 ore su 24 questa esperienza di masterclass, che ha già portato fortuna ad altre artiste negli anni precedenti. Anche per questo abbiamo deciso di inserire un approfondimento sull’arpa jazz, condotto dall’artista internazionale Marcella Carboni, altro ambito nel quale vi sono buona possibilità professionali”.

Velate si prepara quindi ad accogliere per la terza volta nella parrocchiale difronte a Villa Clerici, il concerto delle arpiste che concluderà la masterclass. Grazie alla collaborazione di don Adriano, sarà realizzato anche un DVD con la registrazione del concerto che prevede musiche di Hindemith, Tailleferre, Krenek e Britten. Si consiglia di arrivare con qualche minuto di anticipo, poiché nelle scorse edizioni vi è stato grande afflusso di pubblico. L’ingresso è libero.