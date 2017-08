Preso con le mani nel sacco, la padrona di casa fa arrestare il ladro

Fine settimana di superlavoro per i Carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio che, continuando nella attività di controllo straordinario del territorio, per la prevenzione e repressione di reati e illeciti vari, hanno messo in campo numerose pattuglie che hanno portato all’arresto di una persona, alla denuncia in stato di libertà di altre 5, alla segnalazione di tre persone per uso stupefacenti oltre al ritiro di una patente di guida, oltre ad aver recuperato refurtiva per 500 euro circa e l’accertamento di 10 violazioni al codice della strada e leggi speciali.

Nel particolare la Stazione di Busto Arsizio ha arrestato un cittadino italiano, pluripregiudicato, perché sorpreso in flagranza di reato di tentato furto in abitazione. I militari, allertati dai proprietari di una abitazione insospettiti da alcuni rumori provenienti dai garage, arrivavano sul posto rintracciando il giovane che stava rovistando per asportare oggetti e arnesi da giardino. Arrestato è stato messo a disposizione del magistrato di turno. Nell’occasione il giovane è stato anche trovato in possesso di una bicicletta rubata in Saronno oltre a due orologi da polso anche questi provento di furto in Busto Arsizio.

Sempre la Stazione di Busto Arsizio ha identificato un cittadino ucraino trovato in possesso di una modica quantità di marijuana detenuta per uso personale. Il giovane, già noto alle Forze dell’Ordine, veniva quindi segnalato al Prefetto quale assuntore di stupefacenti.

I Carabinieri di Samarate hanno sorpreso due giovani, di cui uno straniero, entrambi con precedenti, appena dopo aver rubato uno zainetto ad un coetaneo mentre questi, approfittando della giornata di sole, stava facendo il bagno nel Ticino. All’interno vi ertano denaro e documenti che, recuperati, sono stati restituiti al legittimo proprietario. I due giovani sono stati denunciati in stato di libertà per furto aggravato.

Il Nucleo Radiomobile, poi, ha rintracciato un cittadino italiano che era alla guida del suo veicolo sotto l’influenza di alcolici, con un tasso risultato ben 6 volte superiore al limite consentito. Denunciato quindi per guida in stato di ebbrezza gli è stata ritirata la patente. Ancora il Nucleo Radiomobile controllava due giovani di cui uno straniero, in possesso di piccole quantità di hashish detenuto per uso personale e quindi segnalati al Prefetto quali assuntori di stupefacenti.