Arriva “La parte migliore di me”, di Omar Pedrini

Luino accoglie Omar Pedrini proprio durante l’anno in cui a Monza ha cantato per Papa Francesco: la sua testimonianza di vita è decisamente quella di un moderno ‘Siddharta’.

Non sorprende, considerato che Hermann Hesse si trova tra le letture più consigliate nelle sue interviste. I suoi fan lo potranno applaudire il 14 agosto al Parco a Lago di Luino a partire dalle ore 21: questa location magica ospiterà il grande artista, le cui parole diventano gli scatti fotografici di una generazione con tutti i suoi ‘Fleurs du mal’, proprio come fecero Baudelaire, Verlaine e Raimbaud, i poeti maledetti che lesse da giovane con grande passione. Nelle sue canzoni emerge infatti tutto il suo amore per la letteratura ed il teatro, in particolare quello di Shaw e di Beckett. Ma Pedrini è soprattutto un uomo che parla al cuore della gente.

“Omar Pedrini è un grande cantautore e, considerando le nuove norme sulla sicurezza, abbiamo deciso con le autorità comunali che il grande Parco si rivela il luogo più ‘collaudato’ per proporre il suo concerto. – comunica il Presidente della Pro Loco di Luino Mario Gambato organizzatore dell’evento patrocinato dal Comune di Luino – Anche la serata di Musica in Libertà del 13 agosto si svolgerà qui. Sono felice di proporre due manifestazioni in cui la musica ‘farà da padrona’ della nostra bella Città”.

“Sono contenta di questa scelta. – commenta il Consigliere del Comune di Luino Laura Frulli – Mettiamo volentieri a disposizione della Pro Loco l’esperienza acquisita sinora in materia di sicurezza dai due precedenti concerti”.