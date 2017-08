“Arriva l’inverno” con la Festa della Montagna

Foto varie

Dopo un’estate bollente finalmente un po’ di refrigerio con la festa della Montagna che da venerdì 25 agosto a Jerago con Orago allieterà le ultime serate d’estate con buon cibo e divertimento.

La festa della Montagna è organizzata come di consueto dallo Sci Club di Jerago in collaborazione con l’associazione Alpini e ha lo scopo di raccogliere fondi per finanziare la scuola sci della prossima stagione: per i bambini e ragazzi fino alla terza media il corso di sci e snowboard infatti è gratuito.

Da qualche anno inoltre lo Sci Club Jerago promuove con entusiasmo l’associazione Freerider che venerdì 25 agosto racconterà come sia possibile superare ogni barriera e avvicinare al mondo dello sci anche persone con disabilità.

La Festa si contraddistingue ormai da anni per la prelibata offerta gastronomica:saporitissimi pizzoccheri, würstel con le patate, stinco, trippa e l’immancabile polenta con deliziosi stufati di carne.

Buon cibo, momenti di riflessione, ma anche tanto divertimento: sabato 26 una serata di musica con il gruppo I Turni di notte , domenica 27 agosto un fantastico schiuma party per i più piccoli (…e non solo) e a seguire tanta musica con Max, che suonerà anche sabato 2 settembre e ci farà scatenare con una fantastica serata revival anni 80/90 e domenica 3 settembre si chiuderà in bellezza con Teo il Blasco.

Un appuntamento irrinunciabile insomma per pensare all’inverno e alle future sciate