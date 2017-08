Arrivano i parcheggi blu alla stazione delle Ferrovie dello stato. In piazzale Trento e Trieste è stata completata la realizzazione delle strisce per i parcheggi a pagamento, nell’ambito del nuovo piano della sosta che prevede la trasformazione di circa 1800 stalli bianchi, in stalli blu.

Una misura a cui la giunta comunale si è vista costretta per rispondere alle gravi mancanze di bilancio dovute alla riduzione, in corso da anni, dei trasferimenti statali, ma anche al trend in corso da diversi anni relativo alla diminuzione delle entrate.

Il piano è noto ed è stato avversato dalle opposizioni. Il cronoprogramma prevede che entro il primo settembre partano le nuove strisce in tutta la città. Finora, è stata attivata la nuova suddivisione in quattro aree con tariffazioni diverse. Mentre la trasformazione di molte zone gratuite in parcheggi a pagamento è la fase che è in corso in queste settimane.