Arte e scienza si incontrano per immaginare un mondo più equo

Artisti e scienziati provenienti da tutta l’Europa si incontrano e lavorano insieme per raccontare un concetto incorporeo, ma nello stesso tempo molto concreto: la “fairness”, ovvero l’equità.

Da questo incontro è nata una mostra che sarà ospitata dal prossimo mese di settembre al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano.

La mostra, intitolata Resonances II, è ideata e promossa dal Centro Comune di Ricerca (JRC) di Ispra, il servizio della Commissione europea per la scienza e la conoscenza, nell’ambito delle celebrazioni per i 60 anni dei Trattati di Roma.

Le opere esposte sono state realizzate da artisti e scienziati provenienti da dieci diversi paesi europei che hanno lavorato insieme per declinare il concetto di “Fairness”, ossia equità.

La domanda da cui sono partiti numerosi filosofi, poeti e politici è: come possiamo costruire un mondo equo? Pari opportunità, uguaglianza di reddito, uguale accesso alla tecnologia e istruzione per tutti sono diritti legati solamente alla casualità geografica, oppure il mondo è veramente fuori controllo?

Come ci sentiremmo se non cercassimo di rendere il mondo un posto equo? Sarebbe un luogo governato dal caos, dalla paura, dalla rabbia, piuttosto che dalla giustizia, dall’ordine e dall’uguaglianza? Come possono scienza e arte, combinando nuovamente le proprie forze, coinvolgere la società?

Ispirata dal recente studio del JRC sul tema della “Fairness”, l’esposizione Resonances II, rappresenta un incontro tra indagini artistiche, ricerca scientifica e supporto alle politiche europee, finalizzato a provocare dibattiti e a ispirare possibili risposte per investigare sul riavvicinamento tra scienza e arte.

La mostra, che verrà presentata a Milano il 21 settembre, sarà visitabile dal 22 settembre al 22 ottobre.