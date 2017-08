ARTeria: il flusso dell’arte

pittori, quadri, dipinti, sculture

Inaugura sabato 26 agosto alle 19,30 presso Substrato di via Robbioni, con jazz music, presentazione della mostra e un buffet offerto dagli artisti Arteria, un progetto che nasce dalla volontà di cinque giovani artisti di confrontarsi tra loro, facendo dialogare diversi stili e aspirazioni, dando vita ad una mostra molto articolata, in grado di allargare l’orizzonte artistico non inscrivendolo entro un unico campo espressivo.

Come la pulsazione che dal cuore si estende attraverso le arterie per irrorare il resto del corpo, così il flusso creativo dell’arte scorre attraverso i vari lavori e si articola creando infinite connessioni tra essi.