Ascensore rotto: disagi al poliambulatorio di via Monte Rosa

asl ospedale via monte rosa varese

Sarà un lunedì nero per chi dovrà recarsi nella sede dei poliambulatori di via Monte Rosa a Varese.

Lunedì 28 agosto, infatti, non solo il parcheggio sarà difficoltoso a causa dei lavori di colorazione dei parcheggi ( diventeranno tutti a pagamento).

A complicare le cose ci si è messo anche l’ascensore che si è rotto. La comunicazione arriva dall’Asst Sette Laghi che precisa: « A seguito di un guasto all’ascensore da lunedì potrebbero esserci dei disagi nell’accesso agli ambulatori posti al primo e secondo piano del poliambulatorio di viale Monterosa. Purtroppo il guasto richiederà, visti il periodo ancora di ferie, alcuni giorni per essere superato. Il disagio sarà ovviamente per le persone con difficoltà di deambulazione e per le quali si sta studiando come poterle assistere, – informa la Direzione dell’ASST Settelaghi – il nostro ufficio tecnico è in contatto con la ditta che ha già provveduto a ritirare il pezzo guasto e che conta di riportarlo riparato entro pochi giorni».