Asfalto creativo: “Opera di Enel”

La curiosa asfaltatura realizzata in via Pola, schivando una automobile parcheggiata, è stata realizzata da Enel e non dal comune di Varese. Lo spiega l’assessore Andrea Civati che, questa mattina, dopo aver letto la fotonotizia di Varesenews, ha preso carta e penna e ha scritto, tramite gli uffici, all’azienda elettrica: “Abbiamo ingiunto a Enel di rifare quella asfaltatura – osserva l’assessore – Non tutti i lavori di questi genere sono fatti dal comune ma di certo vigiliamo su ogni aspetto. A breve la strada sarà asfaltata correttamente”.