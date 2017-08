“Assessore e consigliere di minoranza? Alla faccia della coerenza”

marco brovelli angera

La presa di posizione di Marco Brovelli di “A Come Angera” dopo le dichiarazioni di Lorenza Marzetta:

Abbiamo appreso dalla stampa che Lorenza Marzetta eletta con 138 voti nel gruppo civico composto da Cambiangera e da A come Angera ha deciso di iniziare un nuovo percorso politico consiliare alquanto bizzarro: Rimanere assessore e allo stesso tempo consigliere comunale di minoranza. E questo alla faccia della coerenza politica.

Ovviamente non sarà un’opzione eticamente perseguibile e come tale non potrà che essere respinta.

Ora è vero che il mese di Agosto è foriero di sbandamenti per le alte temperature ma mettere in ginocchio un’intera Comunità per questioni di competenza dei singoli Assessori ci pare eccessivo.

Cara Lorenza ( ci permettiamo di scriverti cosi) le questioni da te sollevate, ovvero le deiezioni dei cani e il rilancio del commercio cittadino dovevano essere gestite dalla Polizia Locale e dal tuo Assessorato. Ma purtroppo ciò non è avvenuto e questo non può essere colpa di tutta l’ Amministrazione Comunale.

La Comunità di Angera si aspetta opere che oramai sono prossime alla loro realizzazione. Ci riferiamo al nuovo parcheggio dell’ Ospedale e alla strada di collegamento, ai lavori di fognatura in via bruschera che saranno assegnati il 1 settembre 2017 e in via cadorna.

Francamente la Città di Angera non si merita un altro periodo di stallo e di torpore.

Né ci si può appellare a flebili motivi legati al Tuo mancato coinvolgimento per quanto attiene la gestione dei migranti. I metodi per rimarcare la Tua insofferenza erano certamente altri e non quelli utilizzati; ma li rispettiamo.

A come Angera ritiene preminente l’interesse generale della nostra Comunità e continuerà a lavorare in tal senso.