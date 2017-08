Astronomi per una notte in luoghi “da sogno”

Tornano quest’anno gli appuntamenti di Astronomi per una notte, organizzati dal FAI – Fondo Ambiente Italiano nei beni di Varese: un ciclo di conferenze sui misteri della volta celeste e osservazioni del cielo notturno – con l’ausilio di un file audio illustrativo scaricabile dall’app FAI – che si svolgeranno al Monastero di Torba, Gornate Olona giovedì 10 agosto 2017; a Villa Della Porta Bozzolo, Casalzuigno giovedì 10 agosto; a Villa Panza a Varese venerdì 29 settembre. Tutti gli incontri sono in collaborazione con l’osservatorio astronomico G. V. Schiaparelli del Campo dei Fiori di Varese.

Giovedì 10 agosto 2017 dalle ore 21, il Monastero di Torba, inserito nelle Liste del Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco, aprirà in occasione della Notte di San Lorenzo, dalle ore 21, offrendo l’opportunità di guardare le stelle ed esprimere i più segreti desideri in un luogo lontano dall’inquinamento luminoso e dalla frenesia cittadina. Dopo la visita guidata al complesso fino alle ore 22.30, i visitatori potranno distendersi sul prato intorno, su teli messi a disposizione dal FAI, e ammirare il cielo cercando di cogliere le scie luminose delle Perseidi. I bambini potranno partecipare a una visita speciale dedicata a loro (su prenotazione). Dalle ore 19.30 sarà possibile cenare presso il ristorante La Cucina del Sole (su prenotazione), il menu della serata prevede: Ciotola di riso nero con primo sale, erbe fini e verdure croccanti; quenelle di zola e mascarpone in crosta di zucchero, rucola fresca e albicocche. ◊ Linguine con zucchine in crema cubettata di melanzane e olive nere ◊ Cubetti di baccalà con patate e pomodori confit al basilico ◊ Mix di frutta secca con pere e pesche fresche Crema di caffè con frutti di bosco e noci ◊ Sono inclusi 1/4 vino, acqua, caffè.

Il servizio invece bar resterà aperto fino a tarda sera.

Sempre giovedì 10 agosto, dalle ore 21, aprirà anche Villa Della Porta Bozzolo, per la conferenza La notte delle stelle cadenti a cura di Luca Molinari, professore di Fisica Teorica dell’Università degli Studi di Milano: una serata dedicata alla scoperta delle meteore, come quelle prodotte dalla cometa Swift-Tuttle e visibili nel cielo di metà agosto. Fu il grande astronomo milanese Giovanni Virginio Schiaparelli, a cui è dedicato l’osservatorio di Campo dei Fiori, a scoprire, verso la fine dell’Ottocento, la correlazione tra il passaggio di comete e le piogge di meteore.

Venerdì 29 settembre dalle ore 21 Villa Panza ospiterà la conferenza Le costellazioni autunnali e invernali a cura dell’astrofilo e divulgatore scientifico Massimo Marini, che illustrerà gli astri che splenderanno nella stagione fredda: il grande cacciatore Orione, con stelle di varie tipologie e tante nebulose; il Toro, con il bellissimo ammasso aperto delle Pleiadi; le costellazioni circumpolari come l’Orsa Maggiore, l’Orsa Minore e la Stella Polare; la regina Cassiopea e la principessa Andromeda e molte altre. Durante l’incontro verranno svelati anche i miti nascosti dietro le costellazioni e le storie a loro legate. Dopo l’incontro è in programma l’osservazione astronomica con telescopi dell’osservatorio.

QUANTO COSTA

MONASTERO DI TORBA, GORNATE OLONA (VA)

Giorno e orario: giovedì 10 agosto 2017, dalle ore 21

Ingresso:

Monastero + visita e osservazione: Intero € 8; Residenti, Iscritti FAI e ridotti € 4; Famiglie (2 adulti + 2 bambini) € 20

Monastero + visita e+ osservazione e cena: Intero € 35; Iscritti FAI € 28

VILLA DELLA PORTA BOZZOLO, CASALZUIGNO (VA)

Giorno e orario: giovedì 10 agosto 2017, dalle ore 21

Ingresso:

Villa + visita+ conferenza e osservazione: Intero € 10, Residenti e iscritti FAI € 5, Ridotti e bambini € 4, Famiglie (2 adulti + 2 bambini) € 25

Laboratorio per bambini (4-12 anni): €10 cad, iscritti FAI €5 (a raggiungimento di un numero minimo di partecipanti)

VILLA PANZA, VARESE

Giorno e orario: martedì 29 settembre 2017, dalle ore 21

Ingresso:

Villa + visita ai soli Rustici + conferenza e osservazione: Intero € 10; Ridotto e Iscritto FAI € 6, Studenti €8

Laboratorio per bambini (4-12 anni): €10 cad, iscritti FAI €5 (a raggiungimento di un numero minimo di partecipanti

