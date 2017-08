Atto vandalico sul treno: incendiati 4 sedili

vigili del fuoco volontari Gallarate

Atto vandalico sul treno regionale 10418 Milano-Domodossola . Attorno alle 17, il capotreno ha dovuto interrompere la corsa nella stazione di Gallarate insospettito da del fumo proveniente da una carrozza. In effetti, ignoti avevano appiccato il fuoco a 4 sedili del piano superiore di uno scompartimento dove non c’erano passeggeri.

Una volta fermata la corsa, è stata ordinata l’evacuazione di tutti i presenti che è avvenuta regolarmente e sono stati chiamati i vigili del fuoco intervenuti del distaccamento di Busto/Gallarate .

Per primi sono intervenuti alcuni vigili del fuoco liberi dal servizio, presenti all’interno dello scalo ferroviario che hanno circoscritto le fiamme con alcuni estintori. I vigili del fuoco sono successivamente intervenuti con un’autopompa, hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Sul posto è intervenuta la polizia ferroviaria e la polizia scientifica per gli accertamenti del caso.

Il treno è stato soppresso e portato in deposito per le verifiche necessarie.