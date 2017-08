Auto fuori strada in Corso Bernacchi, ferite due donne

foto del saronnese che non vanno in nessuna categoria

Due auto sono uscite fuori strada a Tradate, in Corso Bernacchi, in pieno centro all’altezza dell’incrocio con via Volta. Lo scontro è avvenuto intorno alle 9.00 quando due auto si sono scontrate finendo sul marciapiede e sfiorando la vetrina del vicino bar, a quell’ora chiuso e senza persone presenti. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale e i soccorsi del 118. Per fortuna le due donne coinvolte, una di 38 anni e una di 70, hanno riportato solo lievi ferite, e non sono stati coinvolti passanti. (foto di Vedette Tradate)