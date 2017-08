Auto in fiamme nei garage delle case popolari a Cascinetta

Gallarate

Auto in fiamme, in piena notte, nel cortile delle case popolari di via Nazario Sauro a Cascinetta, il complesso che molti gallaratesi conoscono ancora con il nome (un po’ dispregiativo) di Ca’ di Matt

L’auto – un’Audi – era all’interno di uno dei box, che si trovano sul retro – verso via Gioia – del grande fabbricato d’inizio Novecento. L’allarme è scattato alle 2.20 di notte, sul posto il comando Vigili del fuoco di Varese ha inviato un’autopompa con il supporto di un’autobotte. I pompieri hanno lavorato per oltre un’ora per avere ragione delle fiamme e mettere successivamente in sicurezza l’area. Il fumo acre è stato percepito anche nelle case del quartiere circostante.

Ancora da appurare le cause dell’incendio, se si sia trattato di un atto doloso o di un evento accidentale.

Nella stessa notte numerosi gli interventi dei vigili del fuoco, tra cui un intervento per messa in sicurezza di un’auto incidentata nel mezzo dell’autostrada A8, tra Busto e Castellanza, poco dopo le 23 (l’automobilista, una donna 40enne, se l’è cavata in codice verde).