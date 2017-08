Auto ribaltata a Bobbiate

vari interventi dei pompieri

Un’auto con a bordo due persone si è ribaltata in via Francesco Daverio nel quartiere di Bobbiate. È accaduto alle 17.15 di martedì 1 agosto.

All’interno c’erano due giovani , un ragazzo di 2o e uno di 24 anni, che fortunatamente non hanno riportato ferite gravi. Sul posto l’ambulanza e i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area.