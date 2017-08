Autobus in fiamme, chiusa l’autostrada

Foto varie

La Polizia cantonale comunica che oggi, 7 agosto, poco dopo le 7.30 in territorio di Mezzovico, un autobus con targhe ticinesi circolava sull’A2 in direzione sud.

Per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, il bus ha preso fuoco per poi essere in breve tempo avvolto dalle fiamme.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e i pompieri di Lugano che hanno provveduto a domare il rogo che ha completamente distrutto il mezzo. Non si lamentano feriti.

L’incendio dell’autobus ha causato la chiusura dell’A2 in direzione sud per ragioni di sicurezza e per facilitare le operazioni di spegnimento.

Chiusura che ha generato la formazione di colonna sulla rampa del Ceneri dove, poco dopo le 8 in territorio di Cadenazzo, vi è stato un incidente che ha visto coinvolte quattro vetture.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, i pompieri di Bellinzona e i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona che hanno prestato le prime cure a 5 feriti che stando ad una prima valutazione medica hanno riportato ferite giudicate non gravi e sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale. Per quanto riguarda la viabilità, entro breve verrà riaperta una carreggiata A2 in direzione sud.