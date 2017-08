autostrada a8

Tutte le indicazioni aggiornate sui lavori previsti in autostrada A8 Milano-Gallarate-Varese autolaghi

(ultimo aggiornamento: lunedì 28 agosto 2017)

LAVORI A8 MILANO-VARESE – CHIUSE STAZIONI CASTELLANZA E GALLARATE

Autostrade per l’Italia comunica che, per lavori di pavimentazione, saranno chiuse le stazioni/svincoli di Castellanza e Gallarate sulla A8 Milano-Varese nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

*Sulla A8 Milano-Varese:

-per una notte, dalle ore 21:00 di oggi, lunedì 28 agosto, alle ore 05:00 di domani, martedì 29: chiusa ll’entrata di Castellanza, verso Varese. In alternativa, si consiglia di utilizzare l’entrata dello svincolo di Legnano (km 16+200).

-per due notti consecutive, dalle ore 21:00 di domani, martedì 29 agosto, alle ore 05:00 di giovedì 31 agosto: chiusa l’uscita di Gallarate, per chi proviene da Milano. In alternativa, si consiglia di utilizzare l’uscita dello svincolo di Busto Arsizio (km 24+500);

LAVORI A26 Gallarate/Gattico – CHIUSA VERGIATE

Autostrade per l’Italia comunica che, per lavori di pavimentazione, sarà chiuso il casello di Vergiate/Sesto Calende sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico.

-per due notti consecutive, dalle ore 21:00 di giovedì 31 agosto alle ore 05:00 di venerdì 1 settembre e dalle ore 22:00 di venerdì 1 settembre alle ore 05:00 di sabato 2: chiusura di Vergiate/Sesto Calende, in uscita ed in entrata, da e verso entrambe le provenienze/direzioni (verso la A8 Milano-Varese ed in direzione della A26 Genova Voltri-Gravellona Toce).

In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione autostradale di Castelletto Ticino (km 18+000).