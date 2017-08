Lavori in autostrada, previste chiusure a Lainate e Gallarate

Altomilanese generica alto milanese

Sulla A8 Milano-Varese, per lavori di manutenzione, sarà chiusa la stazione di Lainate, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità: dalle ore 22 di lunedì 7 agosto alle ore 22 di mercoledì 9 agosto-in modalità permanente (continuativamente). Chiusura Lainate in entrata in entrambe le direzioni sia verso Milano sia in direzione di Varese e in uscita per chi proviene da Varese/Como. Dalle ore 22 di lunedì 7 alle ore 12 di martedì 8 agosto: chiusura dell’uscita di Lainate per chi proviene da Milano. In alternativa, si consiglia di utilizzare i seguenti svincoli: in uscita ed in entrata da e verso Milano: Lainate/Arese; in uscita ed in entrata da e verso Varese: Legnano; in uscita da Como: Saronno o Uboldo.

Sempre sulla A8 Milano-Varese, dalle ore 22 di lunedì 7 alle ore 6 di venerdì 11 agosto, sarà chiusa, in modalità permanente (continuativamente) l ‘uscita di Gallarate, per chi proviene da Milano, per lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza.

In alternativa, si consiglia di utilizzare l’uscita di Busto Arsizio.