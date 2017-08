Autunno 2017: le grandi mostre in arrivo

http://www.metmuseum.org/art/collection/search/334094

Appese le infradito al chiodo preparatevi per un autunno caldissimo in fatto di arte. Tra grandi mostre in chiusura e attese esposizioni in arrivo, i prossimi mesi saranno all’insegna dell’arte.

Milano si prepara a due grandi eventi a Palazzo Reale nel cuore della città. Il 29 settembre, giorno di nascita dell’artista, aprirà i battenti Dentro Caravaggio mostra evento che analizzerà il processo creativo alla base delle sue opere, scavando nell’interiorità dell’artista.

Oltre 250 opere di Toulouse-Lautrec, con ben 35 dipinti, oltre a litografie, acqueforti e la serie completa di tutti i 22 manifesti realizzati dall’artista ‘maledetto’ guideranno, a partire dal 17 ottobre, il pubblico nella vivace Parigi di fine secolo che ha caratterizzato lo stile dell’eccentrico artista francese.

Sempre a Milano il Museo della Permanente presenta dal 14 ottobre Chagall. Sogno di una notte d’estate, una mostra-spettacolo unica nel suo genere che non si limita a semplici proiezioni, ma al coinvolgimento totale dello spettatore, che già in Francia ha guadagnato il favore di ben 580mila visitatori.

Salto indietro nel tempo al Mudec dove a partire dal 13 settembre inaugura EGITTO – La straordinaria scoperta del Faraone Amenofi II: con un’ampia esposizione dedicata alla misteriosa ed antichissima civiltà egizia.

Fino al 7 gennaio sempre al Mudec è in corso Klimt Experience, Milano, più che una mostra intesa in senso classico, è una rappresentazione multimediale immersiva che mette al centro le opere, ma anche la vita, le figure e i paesaggi di Gustav Klimt, oltre a pittura, architettura, arti applicate, design e moda della Vienna secessionista di a cavallo tra l’Ottocento e il Novecento.

Attesissima anche la mostra Van Gogh. Tra il grano e il cielo, in programma dal 7 ottobre fino al 8 aprile 2018 a Vicenza. L’evento si propone come la più grande esposizione monografica sull’artista mai realizzata in Italia, con oltre 120 opere tra dipinti e disegni provenienti da tutto il mondo, per raccontare questo straordinario artista.

E’ in corso invece fino al 28 gennaio a Venaria Reale di Torino la mostra evento dedicata a Giovanni Boldini. Oltre 115 opere per raccontare l’arte di colui che ha reso ed esaltato la bellezza femminile, svelando l’anima più intima e misteriosa delle nobili dame dell’epoca. Un vero e proprio tuffo nel fascino della Belle Époque.