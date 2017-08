Aveva in auto un candelabro rubato

Durante un controllo su strada dai parte dei carabinieri è stato denunciato un cittadino bosniaco residente a Comerio, unitamente a due italiani rispettivamente di

57 e 62 anni, responsabili del reato di ricettazione poiché, all’atto di un controllo alla loro autovettura sono stati sorpresi in possesso di un candelabro in vetro di murano, ritenuti di provenienza furtiva e, a seguito di perquisizione domiciliare, sono stati rinvenuti ulteriori complementi di arredo della medesima provenienza, tra cui due lanterne in ferro battuto, per un valore stimato complessivo di circa tremila euro.