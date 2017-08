Barca cola a picco, salvato un uomo

naufragio maccagno saf vigili del fuoco

Si allontana in barca per vedere dal lago i fuochi d’artificio ma alla fine dello spettacolo la barca cola a picco. E’ accaduto ieri sera poco dopo la mezzanotte a Ranco. Un uomo di 38 anni è stato soccorso e tratto in salvo grazie al fatto che in quel momento su lago si trovassero molte altre imbarcazioni. Quando l’imbarcazione ha cominciato a riempirsi di acqua, l’uomo ha chiesto aiuto ed è stato lanciato l’allarme: sul posto, sulla riva del porticciolo di Ranco, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco di Varese. L’uomo è stato portato in salvo ed è stato ricoverato in codice giallo all’ospedale di Angera.